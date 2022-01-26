Почему Кадыров ведет себя как террорист и не боится гнева Путина

В то время как Путин продолжает подбоченясь разгуливать по мировому буфету, поигрывая ядерной заточкой и требуя ответа на свои ультиматумы, у него в глубоком тылу, можно сказать в подбрюшье ровно тем же самым занимается его верный пехотинец, Рамзан Кадыров.

Сначала глава Чечни в очередной раз выступил с угрозами в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи, пригрозив убить их "согласно закону", если они "окажут сопротивление".

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Террорист, дон

Перед этим кадыровские боевики ворвались в квартиру экс-судьи в Нижнем Новгороде, избили всех кто там находился, в том числе и судью, после чего похитили его жену Зарему Мусаеву. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что она доставлена в Грозный, где якобы напала на сотрудника полиции.

Скандал с похищением жены судьи Верховного суда еще только разворачивался, как Кадыров уже публично обозначил следующие жертвы и послал им черную метку:

"Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь… Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Конец цитаты.

Елена Милашина –журналистка "Новой газеты", главный редактор которой недавно получил Нобелевскую премию мира . Игорь Каляпин –член Совета по правам человека при президенте РФ.

Пока Кадыров похищал и убивал чеченцев, это волновало в большей степени международную общественность, а внутри России крайне узкую прослойку правозащитников и недобитых либеральных журналистов.

Пощечина России

Похищение жены федерального судьи кадыровскими боевиками из квартиры в "русском" регионе – Нижнем Новгороде – это уже пощечина России. Угроза убийством в адрес русских, один из которых является к тому же членом СПЧ при президенте – это уже плевок в лицо довольно большой группе людей влиятельных, находящихся неподалеку от власти или внутри нее.

Член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев возмущенно заявил, что "российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова", а молчание федеральных властей расценил как"некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко".

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У федеральных властей как раз для таких случаев "растерянного реагирования" есть специальный человек – Песков, который на похищение жены судьи Верховного суда сообщил, что предпочитает не верить в такие фантастические истории, а по поводу обещаний Кадырова уничтожить журналистку "Новой газеты" и члена СПЧ отреагировал так: "Граждане имеют право обратиться в суд или соответствующие органы. Заявления Рамзана Кадырова не отражают точку зрения федеральных властей". Конец титаты.

Состав преступления

Деяние, совершенное Кадыровым полностью подпадает под статью 119 УК РФ "Угроза убийством", часть 2 – если деяние совершено "в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга". Срок – до 5 лет. В случае угроз убить Милашину и Каляпина – это она самая, часть вторая статьи 119 УК РФ.

Впрочем, с учетом расправы и издевательств над семьей судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, судью, который будет готов вести уголовное дело против Кадырова, на территории России найти будет нелегко, а международного суда над главой Чечни придется некоторое время подождать.

Два вопроса

Глава СКР Бастрыкин, славящийся своей мгновенной реакций на любое фото девушки на фоне креста, в данном случае глубоко задумался. Впрочем, его можно понять. Если учесть, что следователям СКР в Чечне не удалось даже повестки вручить подозреваемым по делу об убийстве Бориса Немцова, то возбуждение уголовного дело против Кадырова в путинской России – это сюжет для фэнтези.

В этой связи возникает вопрос: Есть ли у Кремля методы против Рамзана Кадырова

Точнее, тут два вопроса: насколько лично Путина задевает уже совсем неприличное и разнузданное кадыровское гуляние по буфету. И, если задевает, то есть ли у него (у Путина) ресурс для приведения Кадырова в чувство.

Ответ на первый вопрос скорее отрицательный: если и задевает, то не критично. "Пехотинец" через путинские красные линии не переступает, шапку ломает, в пояс кланяется, ну, а то, что журналистов и правозащитников обещает грохнуть, так Путин бы и лично исполнил, да времени нет, и должность не позволяет. И то, что в статусе Каляпина присутствует приставка "при президенте РФ" не делает данного правозащитника для Путина хоть сколько-нибудь своим.

Сложнее со вторым вопросом. Если кадыровский "беспредел" Путину как точно такому же беспредельщику не мешает, то сам факт существования фигуры автономной, не признающей никаких законов и путинских понятий, обладающей самостоятельной, никому не подчиняющейся и лично преданной гвардией отморозков, Путина не может не беспокоить.

Стоило 22 года зачищать политическое поле, ставить везде пустотелых марионеток с нулевой массой покоя, чтобы в итоге получить на юге вот это увесистое политическое тело, которое вызывает страх не меньше, а может и больше чем сам "великий и ужасный".

Падишах

Кадыров не является главой субъекта федерации, которого Путин может уволить своим указом. То есть, формально указ такой подписать можно, авторучка не сломается. Сломаться может другое. Сначала треснет выстроенный под Кадырова режим в Чечне, а затем трещины могут пойти по Северному Кавказу, а оттуда и по всей России. Да и сам Кадыров, хоть и просился притворно в отставку, просто так не уйдет, поскольку, как и Путин из-за груза совершенных преступлений от власти может уйти либо в тюрьму либо в могилу.

В этом смысле Кадыров и Путин – сиамские близнецы, связанные пуповиной чеченской войны, которая их обоих и привела к власти.

Автономность Кадырова, его нарочитая брутальность позволяют подозревать в нем президентские амбиции и даже шансы занять это место после Путина.

Вот что только что заявил Матвей Ганапольский на "Эхе Москвы":

"Путин в опасности. И не видеть этого может только слепой…Ребята, давайте не просмотрим главное событие: Акела, по всей видимости, по мнению Кадырова, начинает промахиваться, и появляется новый лидер, сильная рука. Я бы сказал, такой Лукашенко только не Лукашенко… Путин стареет. Путин ни черта не контролирует. На мой взгляд, начинается весьма неприятная вещь, когда Кадыров заявляет свои права на власть. Только уже не только в Чечне… За каждой фразой Кадырова стоит другая фраза: И что ты, старик, со мной сделаешь? Ты меня арестуешь? Ты меня снимешь, как требует сын этой семьи, Абубакар?.. У Кадырова теперь есть виды на власть. И не говорите мне, что только русский может стать президентом России — отнюдь нет. Сталина терпели, извините меня. Рука должна быть. А что такого есть в Кадырове, что он не может стать президентом России? Кадыров прет вперед, видит слабость центральной власти, заявляет о своих претензиях очень аккуратно, взвешенно, по-бандитски — это его стиль, тут у каждого свой стиль. Но, во всяком случае, Путин для него авторитет только на словах, не более". Конец цитаты.

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Не брат...

Полагаю, что шансы Кадырова стать президентом России исчезающе малы. Тому есть ряд причин. Назову две. Во-первых, Кадырова люто ненавидят силовики, которым приходится терпеть унизительное хозяйничанье "падишаха" на всей территории России в то время как в Чечню вход заказан любым федералам.

Во-вторых, в отличие от тех времен, когда Сталин пришел к власти в СССР, на смену официальной идеологии "пролетарского интернационализма" пришла практически официально закрепленная ксенофобия в стилистике фильмов "Брат" и "Брат-2".

По данным декабрьского 2021 года опроса "Левады-центра" только 31% россиян готовы видеть чеченцев среди жителей России, 15% готовы пускать их в Россию лишь временно, а 26% вообще не хотели бы пускать чеченцев в Россию.

Поскольку шансов въехать в Кремль у Кадырова нет, а без поддержки Кремля ему не выжить, это и создает гарантии кадыровской верности Путину.

Сегодняшний путинизм является симбиозом диктатур, конкурирующих друг с другом по степени лютости. С юга Путина подпирает режим Кадырова, с запада – режим Лукашенко. Эти опоры дают тройной эффект: с одной стороны – временно укрепляют режим, с другой – понижают его до своего пещерного уровня, а с третьей создают трещины будущего распада, и в конечном счете ускоряют этот распад…

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