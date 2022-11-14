Почему в Киеве и Центре постоянно выключают свет: в Укрэнерго заявили о разрушении

В Укрэнерго сообщили, что на прошлой неделе российские захватчики повредили один из ключевых объектов. Именно это повлияло на ситуацию в ряде областей.

Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой области. Там приходится использовать плановые и даже аварийные отключения.

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Детали рассказал Вадим Кудрицкий – глава правления национальной энергетической компании Укрэнерго.

Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения,

– заявил Кудрицкий.

Кудрицкий подчеркнул, что обстрелы продолжаются. В частности, на этой неделе враг повредил важный объект на юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что работа продолжается. Устраняют последствия повреждений. В Укрэнерго надеются, что графики отключений будут плановыми. Будут делать все, чтобы уменьшить время, которое люди вынуждены находиться без света.

ДТЭК о ситуации в Херсонской области

Дмитрий Сахарук – исполнительный директор ДТЭК – рассказал, что российские захватчики полностью разрушили энергосистему Херсона. Пока точно неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление.

В то же время электроэнергия очень нужна Херсонщине. Как гражданским жителям, так и воинам ВСУ.

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