Почему Китай не готов становиться на сторону России: объяснение политолога
Китай заявил, что нет доказательств продажи Ираном для России дронов камикадзе. Такие ситуации происходят не впервые.
Об этом для 24 канала рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что Китай сейчас в самой выгодной для себя позиции.
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"Пока нет четких доказательств, всегда можно говорить, что они ничего не знают и не видели. Это постмодернизм и Россия открыла ящик Пандоры, сделав свободу лжи ключевым инструментом внешней политики. Другие государства пользуются этим", – сказал Саакян.
Будет зависеть от действий Путина
Политолог объяснил, что Китай демонстрирует следующее – он не готов становиться на сторону России и становиться в один ряд с Россией. Как подчеркнул Саакян, Пекин отмежевывается не только от признания этой реальности, но и от признания своей конкретной роли в этой реальности.
Китай хочет выиграть время, чтобы максимально не занимать ни одной позиции и быть над ситуацией. Определенное время это будет получаться делать, но все будет зависеть от того, насколько далеко будет заходить Путин и как долго будет продолжаться война, – считает политолог.
Он отметил, что в какой-то момент и Китаю, и Индии придется занять позиции. Китай, конечно, готов подставлять России экономическое плечо в известной степени технологическое, но он не готов разделять с Россией ее военную авантюру.
"Китай и Индия работают с Россией не от любви, а от того, что это выгодно. Они пользуются агонией путинского режима и по скидке получают то, что им необходимо", – добавил Саакян.
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Скандальное заявление Китая: коротко
- Россияне атакуют иранскими дронами и убивают гражданских. В частности, только 17 октября от рук захватчиков в Киеве погибли 5 человек.
- Однако в Китае заявили, что ничего не знают об атаке иранскими дронами.
- Представитель министра иностранных дел Олег Николенко считает, что посол Китая в Украине не мог не информировать о преступлениях россиян. Кроме этого, посольство Украины в Пекине направляет в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях оккупантов.