Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что сейчас отношения Украины и Китая строятся на конкретных договоренностях, самое главное из них – признание территориальной целостности друг друга.

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Шейтельман отметил, что резолюция была полностью посвящена теме того, что Россия является агрессором, в частности, в войне с Украиной, была агрессором в войне с Грузией. Кроме того, было упомянуто, что Россия должна выплатить компенсации всем жертвам войны, а также выдать военных преступников.

В конце концов это полностью наш мирный план, который Зеленский еще в самом начале предлагал, чего мы и добиваемся,

– добавил спикер.

Закономерное решение

Политтехнолог считает такое решение Китайской Народной Республики вполне закономерным. К нему события вели с 24 февраля 2023 года, не 2022, но все же. Китай начал со своего "мирного плана", пытавшегося навязать Путину, но не смог.

Когда Си не удалось убедить Путина, в Китай приехали европейцы Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляен.

И они уже, я думаю, смогли договориться с Си о какой-то конструкции вокруг этого "мирного плана". Макрон уехав, сказал, что будет дорабатывать его, то есть работа Европы и Китая ведется в рамках этого плана, я так думаю,

– заметил эксперт.

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Договоренность с Китаем

Следующим шагом стал телефонный разговор лидера Китая с Владимиром Зеленским, убежден аналитик. Выводом этого разговора стало сообщение от государственного агентства Китая – Си уверил Зеленского, что отношения Китая и Украины строятся на взаимном признании территориальной целостности. То есть Китай признает Крым и другие оккупированные территории Украины, Украина признает Тайвань за Китаем.

Голосование фактически является продолжением этого диалога. Это означает, что Китай договорился с Европой по украинскому вопросу, скажем так, а затем согласовал это с Зеленским. Я не удивлюсь, что скоро Украина проголосует по Тайваню по честной договоренности с Китаем,

– резюмировал Шейтельман.

Что известно о резолюции от Генассамблеи ООН