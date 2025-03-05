Китай хочет завершения войны в Украине: руководитель ЦПД объяснил выгоду для Пекина

В МИД Китая заявили, что поддерживают усилия, направленные на достижение мира в Украине и отметили новые изменения в политическом урегулировании "украинского кризиса". Политика Китая строится на инвестициях в логистику, транспортную инфраструктуру (порты, железные дороги). Он инвестирует в страны, заводя туда собственные компании и лоббистов.

Таким образом, как отметил в эфире 24 Канала руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Пекин получает частичный контроль над процессами во внутренней политике стран. По его словам, Китай заинтересован инвестировать и в Украину.

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Какие цели имеет Пекин в отношении стран бывшего СССР?

Сегодня в перечне стран, куда нацеливает свои инвестиции Китай – Казахстан. Многие считают эту страну пророссийской, беря за основу миф, что после разрушения СССР там ничего не изменилось, что он зависим от России и имеет много русскоязычного населения.

Однако, как отметил Коваленко, это не так и там огромное количество инвестиций, как, например, и в Азербайджане. Китай там строит инфраструктуру, соответственно – отрывает эти страны от российского влияния.

Китай хочет завершения войны в Украине для возможности инвестировать здесь деньги в инфраструктуру и участвовать в восстановлении страны. Китай даже озвучивает идею размещения миротворческого контингента на различных форумах по безопасности, на дипломатическом уровне,

– отметил Коваленко.

США открывают для Китая новые возможности

Сейчас Китай хочет играть большую роль в Европе и видит для себя эту опцию на фоне разбалансировки Запада, которое происходит сейчас из-за изменения политики США. Соединенные Штаты, по словам Коваленко, видят Китай как своего геополитического конкурента.

Несмотря на все пошлины и прочее (отсутствие международной помощи США, непонятная политика в отношении USAID) они открывают значительные возможности для китайских инвестиций в частности в Европе,

– пояснил Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что в случае с Россией, она интересует Китай исключительно как сырьевой придаток. Сегодня китайские компании уже добывают там ресурсы, ведут бизнес, зарабатывают деньги на российской земле, не инвестируя в инфраструктуру страны-агрессора. Они просто используют ее. Китай, как подытожил Коваленко, будут максимально выбивать Россию, где только это будет возможно.