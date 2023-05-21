Об этом 24 Каналу рассказала эксперт из Восточной Азии, магистерша внешней политики Наталья Бутырская. По ее словам, Китай пытается разными способами помешать совместной деятельности стран.
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Китай вытесняют из западного сообщества
Наталья Бутырская рассказала, что Китай оценивает Большую семерку как закрытый клуб, настроенный на идеологическую и экономическую борьбу. Китайские власти более благосклонны к Большой двадцатке, в число которой Китай тоже входит.
Решения во время встречи лидеров G7 не очень нравятся Китаю, потому что они касаются ограничения технологического сотрудничества с ним.
ЕС вслед за США говорит о том, что нужно уменьшать риски взаимодействия с Китаем,
– подчеркнула она.
Китай пытается действовать на два фланга. С одной стороны, китайская дипломатия активизировалась, чтобы наладить с ЕС отношения, а с другой – внести определенный раскол в Североатлантическое единство.
"ЕС также склоняется к тому, чтобы посмотреть на сотрудничество с Китаем по технологиям с точки зрения собственной безопасности", – пояснила Бутырская.
В то же время Китай довольно остро воспринимает вопрос безопасности в контексте Тайваня, потому что российская агрессия заставила мир внимательнее взглянуть и на другие конфликты. ЕС убежден, что безопасность неделима, а это раздражает Китай.
Наталья Бутырская рассказала, почему Китаю не выгодно сотрудничество Запада с Украиной: смотрите видео
Почему Китай важен
Эксперт из Восточной Азии сосредоточила внимание, что в настоящее время Китай не желает помогать Украине так, как это делают западные партнеры.
"Если у нас есть целостное ядро относительно поддержки Украины в лице Большой семерки, то эти страны каждая по-своему подходит к вопросу Украины", – рассказала она.
К примеру, Южная Корея присоединилась к санкциям, впрочем к открытой передаче вооружения от собственного имени пока не готова. В то же время страна пополняет запасы западной коалиции.
Китай тоже готов помогать и уже выдвинул план примирения Украины и России. Тем не менее, китайская стратегия далека от того, на что согласится Украина.
Китай хочет воспользоваться ситуацией, чтобы повысить свой глобальный вес, то есть выступить в роли миротворца и тем самым набрала баллы на геополитическом уровне.
– подчеркнула она.
Поэтому в Китае есть определенное недоверие, в то же время страна имеет связь с Россией. Именно поэтому Большая семерка пытается "достучаться" до страны, чтобы она тоже была полезной.
"Наше новое достояние, которое прозвучало во время Большой семерки о предоставлении нам самолетов с точки зрения Китая, это негативный факт", – добавила Бутырская.
По ее мнению, Китай негативно расценивает и вступление Украины в НАТО, потому что он критикует блочную конфронтацию. Впрочем, несмотря на это, Западу важно не терять связь с китайскими представителями, чтобы они тоже были вовлечены в диалог.
Политика Китая по российско-украинскому вопросу: главное
- Специальный представитель Китая по делам Евразии во время визита в Польшу предложил рассмотреть вопрос "политического решения украинского кризиса".
- Перед этим Ли Хуэй посетил Украину. По данным СМИ, Владимир Зеленский встретился с китайским представителем. Вероятно, что Ли Хуэй настаивал на переговорах с Россией и прекращении войны
- Напомним, что после разговоры Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином страна назначила специального представителя по Евразии. Им стал бывший посол в России Ли Хуэй.