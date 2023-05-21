Про це 24 Каналу розповіла експертка зі Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Бутирська. За її словами, Китай намагається різними способами перешкодити спільній діяльності країн.

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Китай витісняють із західної спільноти

Наталія Бутирська розказала, що Китай оцінює Велику сімку як закритий клуб, який налаштований на ідеологічну та економічну боротьбу. Натомість китайська влада більш прихильна до Великої двадцятки, до числа якої Китай теж входить.

Рішення під час зустрічі лідерів G7 не дуже подобаються Китаю, бо вони стосуються обмеження технологічної співпраці із ним.

ЄС слідом за США говорить про те, що потрібно зменшувати ризики взаємодії із Китаєм,

– наголосила вона.

Китай намагається діяти на два фланги. З одного боку китайська дипломатія активізувалася, щоб налагодити із ЄС взаємини, а з іншого – внести певний розкол у Північноатлантичну єдність.

"ЄС також схиляється до того, щоб подивитися на співпрацю з Китаєм стосовно технологій з точки зору власної безпеки", – пояснила Бутирська.

Водночас Китай доволі гостро сприймає безпекове питання в контексті Тайваню, тому що російська агресія змусила світ уважніше глянути й на інші конфлікти. ЄС переконаний, що безпека є неподільною, а це дратує Китай.

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Чому Китай важливий

Експертка зі Східної Азії зосередила увагу, що наразі Китай не має бажання допомагати Україні так, як це роблять західні партнери.

"Якщо ми маємо цілісне ядро стосовно підтримки України в особі Великої сімки, то ці країни кожна по-своєму підходить до питання України", – розказала вона.

Наприклад, Південна Корея приєдналася до санкцій, втім до відкритої передачі озброєння від власного імені поки не готова. Натомість країна поповнює запаси західної коаліції.

Китай теж готовий допомагати та вже висунув свій план примирення України та Росії. Проте китайська стратегія далека від того, на що погодиться Україна.

Китай хоче скористатися ситуацією, щоб підвищити свою глобальну вагу, тобто виступити в ролі миротворця і цим самим набрала бали на геополітичному рівні,

– підкреслила вона.

Через це до Китаю є певна недовіра, втім водночас країна має зв'язок із Росією. Саме через це Велика сімка намагається "достукатися" до країни, щоб вона теж була корисною.

"Наші нові надбання, які прозвучали під час Великої сімки про надання нам літаків з точки зору Китаю це негативний факт", – додала Бутирська.

На її думку, Китай негативно розцінює і вступ України в НАТО, бо він критикує блокову конфронтацію. Втім, попри це Заходу важливо не втрачати зв'язок із китайськими представниками, щоб вони теж були залучені до діалогу.

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