Об этом 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк. Для понимания он объяснил, что это именно Китай продает свои автомобили под брендом "Москвич-3", а не Россия запускает свое производство Так, Китай сегодня поддерживает российскую экономику и по пищевой, и по легкой промышленности, а также занимается импортозамещением.

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Почему Китаю выгодно сотрудничество с Россией

По словам политолога, пока Россия ведет себя как агрессор и террорист, все внимание мира приковано к ней. Тем временем Китай, очевидно, готовит какие-то дальновидные планы.

На прямые противостояния с цивилизованным миром Китай выходить пока не готов, ведь тогда его экономика очень серьезно упадет. Более того, хоть у Китая действительно большая армия, надо признать, что ни в каких войнах она не участвовала, поэтому у боевого опыта у нее нет.

Китай и Россия – достаточно мощная коалиция, но в плане борьбы с цивилизованным демократическим миром. А будет Россия завтра, или не будет ее – Китаю, честно говоря, на этом сильно не расходится,

– подчеркнул Антонюк.

Он добавил, что Россия с таким режимом является для Китая расходным материалом. Но сейчас он умело использует ситуацию с переводом стрелок внимания на Россию.

Ведь до полномасштабного вторжения России в Украину, до 24 февраля 2022 года в доктрине США большей угрозой всегда был Китай, а не Россия. Но благодаря своему террористическому подходу Россия перебрала внимание на себя и стала угрозой для мира номер 1.

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Впрочем, политолог считает, что, разрешив вопрос с Россией, мы сразу же получим новую угрозу – более масштабную и глобальную. Потому что пока в КНР будет действовать диктаторский коммунистический режим, опасность будет только расти.

"А учитывая, что коррупции в Китае в разы меньше, чем в России, очевидно, что их подход более системный и прагматичный", – подытожил Антонюк.

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