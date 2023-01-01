Про це 24 каналу розказав політолог Олександр Антонюк. Для розуміння він пояснив, що це саме Китай продає свої автівки під брендом "Москвич-3", а не Росія запускає своє виробництво. Так, Китай сьогодні підтримує російську економіку і по харчовій, і по легкій промисловості, а також займається імпортозаміщенням.
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Чому Китаю вигідна співпраця з Росією
За словами політолога, поки Росія поводиться як агресорка та терористка, уся увага світу прикута до неї. А тим часом Китай, вочевидь, готує якісь далекоглядні плани.
На прямі протистояння з цивілізованим світом Китай наразі виходити не готовий, адже тоді його економіка дуже серйозно впаде. Ба більше, хоч у Китаю і справді велика армія, треба визнати, що у жодних війнах вона участі не брала, тож у бойового досвіду у неї немає.
Китай і Росія – це достатньо потужна коаліція, але в плані боротьби з цивілізованим демократичним світом. А буде Росія завтра, чи не буде її – Китаю, чесно кажучи, на цьому сильно не розходиться,
– підкреслив Антонюк.
Він додав, що Росія з таким режимом є для Китаю розхідним матеріалом. Але зараз він вміло використовує ситуацію з переведенням стрілок уваги на Росію.
Адже до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до 24 лютого 2022 року в доктрині США більшою загрозою завжди був Китай, а не Росія. Але завдяки своєму терористичному підходу Росія перебрала увагу на себе і стала загрозою для світу номер 1.
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Утім, політолог вважає, що розв'язавши питання з Росією, ми одразу ж отримаємо нову загрозу – масштабнішу та глобальнішу. Тому що поки в КНР буде діяти диктаторський комуністичний режим небезпека буде тільки зростати.
"А враховуючи, що корупції в Китаї в рази менше, аніж в Росії, очевидно, що їхній підхід є більш системним та більш прагматичним", – підсумував Антонюк.
Китай може постачати Росії критично необхідні речі
- Китай та Росія проводять спільні військові навчання у Челябінську, але що саме там відбувається – достеменно невідомо.
- Відтак, небезпідставно виникає питання, чи не залишається у Росії якась китайська техніка, що заводиться під виглядом техніки для навчань. Однак доказів цього чи принаймні відповідних заяв світові розвідки не давали.
- Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що перекидати можуть не стільки повноцінну техніку, як компоненти. Адже Росія має велику проблему з напівпровідниками, а Китай є одним із лідерів їхнього виробництва.