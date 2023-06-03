Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ в запасе, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он добавил, что Украина перед контрнаступлением намеренно вводит в заблуждение врага и оказывает психологическое давление.

Важно Зеленский рассказал, сделал ли он все, что нужно для контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью заявил о готовность Вооруженных Сил к контрнаступлению. Он отметил, что освобождение оккупированных территорий займет некоторое время и обойдется высокой ценой украинцам.

Как Украина оказывает психологическое давление на врага перед контрнаступлением: смотрите видео

Враг нервничает

Военный эксперт назвал три, вероятные причины, почему Вооруженные Силы Украины до сих пор не начали контрнаступательные действия.

Возможно недостаточно прописанны документы для подразделений, выполняющих боевые задания. На первый взгляд, это вроде бы мелочь, но все действия военных должны быть четко прописаны.

Это ведь не просто наступает войско. Есть еще определенные тыловые службы, которые должны обеспечить боекомплектом, пищей, водой и т.д.

– отметил Гетман.

Вторая причина – введение врага в заблуждение. Украинские бойцы перемещаются, чтобы враг не мог понять, где будут наноситься главные удары. Сейчас россияне этого не знают, поэтому мечутся по всему участку фронта и пытаются понять, где именно ВСУ планируют наступательные действия.

Вполне возможно, что Украина намеренно держит оккупантов в напряжении и оказывает психологическое давление. Россияне очень боятся контрнаступления и страх внутри армии России с каждым днем ожидания только усиливается.

"Украинцы с нетерпением ждут контрнаступление, а вы представьте, как нервничает враг", – сказал майор ВСУ в запасе.

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