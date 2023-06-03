В частности, украинский лидер еще раз подчеркнул, что Украина готовит контрнаступление, поэтому оккупантам его не избежать. Однако детали операции Зеленский не раскрыл, чтобы не навредить нашим воинам.

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Сделал Зеленский все для контрнаступления

Если бы вы меня спросили, я как президент сделал уже все для этого, я бы вам ответил,

– высказался президент.

Любопытно, что ответы журналисты так и не дождались, но после этих слов Зеленский начал улыбаться. Вероятно, он намекнул, что сделал все, что имел, и даже больше.

Интервью Зеленского: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: главное