Зокрема, український лідер вкотре наголосив, що Україна готує контрнаступ, тому окупантам його не уникнути. Однак деталі операції Зеленський не розкрив, аби не нашкодити нашим воїнам.

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Чи зробив Зеленський все для контрнаступу

Якщо б ви мене запитали, чи я як президент зробив вже все для цього, я б вам відповів,

– висловився президент.

Цікаво, що відповіді журналісти так і не дочекалися, але після цих слів Зеленський почав посміхатися. Ймовірно, він натякнув, що зробив усе, що мав і навіть більше.

Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео

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