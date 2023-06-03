Зокрема, український лідер вкотре наголосив, що Україна готує контрнаступ, тому окупантам його не уникнути. Однак деталі операції Зеленський не розкрив, аби не нашкодити нашим воїнам.
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Чи зробив Зеленський все для контрнаступу
Якщо б ви мене запитали, чи я як президент зробив вже все для цього, я б вам відповів,
– висловився президент.
Цікаво, що відповіді журналісти так і не дочекалися, але після цих слів Зеленський почав посміхатися. Ймовірно, він натякнув, що зробив усе, що мав і навіть більше.
Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: головне
- Нещодавно Михайло Подоляк заявив, наразі тривають підготовчі дії для українського контрнаступу. За його словами, це займе не один день. Певну дату назвати неможливо, адже для підготовки потрібен час.
- Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна готова до потужного контрнаступу, аби звільнити свої території від російської окупації. Він додав, що українські воїни почнуть діяти, коли командири розрахують, що ЗСУ зможуть отримати найкращий результат на цьому етапі війни.
- Крім того, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що скоро настане час, коли українські військові перейдуть до активних наступальних дій.
- Окрім цього, сенатор США Ліндсі Грем після візиту до Києва повідомив, що командування ЗСУ поінформувало його про плани на полі бою. За його словами, найближчими днями ми побачимо демонстрацію сили з боку українців, яка усіх вразить