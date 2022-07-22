Адвокат рассказал, почему Корбана не впустили в Украину и изъяли на границе паспорт

Геннадий Корбан не смог попасть на территорию Украины. У руководителя территориальной обороны Днепропетровской области отобрали украинский паспорт при попытке пересечения границы.

Корбан попытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте Смольница. Но там Пограничная служба оформила акт изъятия у него загранпаспорта. Следовательно, на территорию Украины его не пропустили.

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Адвокат Корбана Андрей Иосипенко заявил, что сделали это вроде бы по поручению Миграционной службы. Хотя самому Корбану и адвокату его не показали.

"Поручения Миграционной службы нам не продемонстрировали. Я не исключаю того факта, что этого поручения физически в пограничной службе не было", – рассказал Андрей Иосипенко.

В то же время решение об отказе в пересечении границы Корбана, по словам адвоката, было принято на основании указа президента о лишении Корбана гражданства. Но копию этого документа адвокату тоже не показали.

"Пока Геннадий Корбан не въезжает в Украину. Мы пытались, нам было отказано во въезде как лицу без гражданства", – подытожил Андрей Иосипенко.

Относительно другого гражданства у Корбана адвокат отметил, что ему такая информация неизвестна.

Как на это отреагировали в Госпогранслужбе и Государственной миграционной службе

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что не могут предоставить информацию о поручении Миграционной службы об изъятии паспорта Корбана из-за защиты персональных данных.

На запрет разглашения персональных данных сослались и в Государственной пограничной службе, отвечая на вопрос о попытке пересечения границы Геннадием Корбаном.

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