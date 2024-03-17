В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан оценил удары по НПЗ.

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Почему россияне не защищают НПЗ

По словам Романа Свитана, конечно, что не все оружие на фронте – есть часть, которая осталась и в России. Однако у них более сотни крупных и средних НПЗ.

Для того, чтобы прикрыть один НПЗ – это все же по площади довольно большой объект – нужна серьезная система обороны. Здесь одного "Панциря" не будет достаточно,

– рассказал Роман Свитан.

Он отметил, что для защиты надо целый комплекс, а у них его просто не хватает. Даже на линии обороны. Тем более мы в последнее время их прореживаем, в том числе на линии боевого соприкосновения и на глубину фронта до 150 километров.

Тем более кроме НПЗ, еще есть тысячи военных объектов. То есть заводы и инфраструктуры, которые также работают на военных.

"У россиян объектов, по которым возможен удар, в сотни раз больше, чем возможности перекрыть их ПВО и создать нужную плотность ЗРК. Нечем", – подчеркнул военный эксперт.

Министр обороны Британии отменил визит в Одессу

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отменил запланированный визит в Одессу во время своей поездки в Украину. Причиной стала угроза российского ракетного удара.

Роман Свитан отметил, что конкретный протокол безопасности обязывает к соответствующим процессам охраны в отношении таких людей. Закрыть информацию полностью по такому визиту – практически невозможно. В таком событии участвуют сотни людей и однозначно где-то "протечет".

"Здесь, скорее всего, (отменили визит – 24 Канал) не из-за утечки информации, а из-за невозможности обеспечить достаточное количество ПВО и достаточное прикрытие с воздуха. Пока над Одессой не будет развернуто противобаллистическое ПВО, то туда лучше не ездить тем, по кому россияне могут нанести удар. Мы это видели по визиту премьер-министра Греции", – напомнил Роман Свитан.

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