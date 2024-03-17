В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, Роман Світан оцінив удари по НПЗ.

Цікаво Що може принести Росії черговий термін Путіна: прогноз аналітиків WSJ

Чому росіяни не захищають НПЗ

За словами Романа Світана, звісно, що не вся зброя на фронті – є частина, яка залишилася й в Росії. Проте у них понад сотня великих та середніх НПЗ.

Для того, щоб прикрити один НПЗ – це все ж по площі доволі великий обʼєкт – потрібна серйозна система оборони. Тут одного "Панцира" не буде достатньо,

– розповів Роман Світан.

Він зазначив, що для захисту треба цілий комплекс, а в них його просто не вистачає. Навіть на лінії оборони. Тим паче ми останнім часом їх проріджуємо, в тому числі на лінії бойового зіткнення та на глибину фронту до 150 кілометрів.

Тим паче крім НПЗ, ще є тисячі військових обʼєктів. Тобто заводи та інфраструктури, які також працюють на військових.

"У росіян обʼєктів, по яких можливий удар, в сотні разів більше, ніж можливості перекрити їх ППО й створити потрібну щільність ЗРК. Немає чим", – наголосив військовий експерт.

Міністр оборони Британії скасував візит до Одеси

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шаппс скасував запланований візит до Одеси під час своєї поїздки до України. Причиною стала загроза російського ракетного удару.

Роман Світан зазначив, що конкретний протокол безпеки зобовʼязує до відповідних процесів охорони щодо таких людей. Закрити інформацію повністю щодо такого візиту – практично неможливо. В такій події беруть участь сотні людей й однозначно десь "протече".

"Тут, скоріше за все, (скасували візит – 24 Канал) не через витік інформації, а через неможливість забезпечити достатню кількість ППО й достатнє прикриття з повітря. Поки над Одесою не буде розгорнути протибалістичне ППО, то туди краще не їздити тим, по кому росіяни можуть завдати удар. Ми це бачили по візиту премʼєр-міністра Греції", – нагадав Роман Світан.

Війна Росії проти України: останні новини