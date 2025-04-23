Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что главное в этом заявлении – то, что Владимир Путин признает, что Россия била по гражданским объектам. Российский диктатор наносил удары по мирному населению Украины для создания гуманитарного кризиса.

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План Путина не сработал

Тимочко добавил, что Путин стремился вызвать панику среди гражданских и заставить их давить на украинское руководство, чтобы оно согласилось на условия России.

Но этого не произошло. Люди хорошо понимают, кто именно несет ответственность за ракетные удары, кто убивает гражданских. Поэтому план Путина – давление через террор – не сработал. Вместо этого он привел к международной изоляции и дискредитации Кремля. Особенно – в глазах стран, лидеры которых ранее заигрывали с Путиным или имели с ним экономические связи,

– сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что удары по гражданским, в частности во время религиозных праздников – на Вербное воскресенье и Страстную пятницу – вызвали особое возмущение. Путин понял, что такие действия не приносят никакой выгоды – наоборот, только укрепляют решимость украинцев сопротивляться. Более того, эти преступления вызывают возмущение даже среди союзников России: в христианских странах общественность требует от политиков объяснений – как можно иметь дело с государством-террористом.

Поэтому Путин изменил риторику – но не действия. Формат его публичных заявлений адаптировался, но сам подход и истинные намерения остались неизменными. Он надеялся, что точечные удары, которые сработали в свое время в Ичкерии или Сирии, сработают и в Украине. Но этого не происходит,

– сказал Тимочко.

Он добавил, что потери среди украинских гражданских растут: гибнут дети, женщины, пожилые люди – те, кто не имеет никакого отношения к армии или боевым действиям. Поэтому украинское руководство не будет вести переговоры с Путиным, пока он продолжает убивать мирных жителей.

Тимочко отметил, что Украина – демократическое государство, где существует реальная связь между властью и обществом, независимо от должностей или званий. Путин этого не учел, ориентируясь на российский опыт – общество запугано, подконтрольное, покорное. В Украине же все иначе: здесь действуют принципы доверия, взаимоподдержки и достоинства.

Возможно, в Кремле сделали определенные выводы. По крайней мере в риторике появились изменения. Но практически – пока нет. Мы должны осознавать: то, что предлагается, обычно цинично нарушается. Заявления Путина – это лишь политические трюки, далекие от реальных действий. Россия продолжит бить по мирным городам, прикрывая это фейками,

– сказал Тимочко.

Он добавил, что поэтому когда раздается воздушная тревога, гражданские должны немедленно реагировать и идти в укрытия.