Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що головне у цій заяві – те, що Владімір Путін визнає, що Росія била по цивільних об'єктах. Російський диктатор завдавав ударів по мирному населенню України для створення гуманітарної кризи.

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План Путіна не спрацював

Тимочко додав, що Путін прагнув викликати паніку серед цивільних та змусити їх тиснути на українське керівництво, щоб воно погодилося на умови Росії.

Але цього не сталося. Люди добре розуміють, хто саме несе відповідальність за ракетні удари, хто вбиває цивільних. Тож план Путіна – тиск через терор – не спрацював. Натомість він призвів до міжнародної ізоляції та дискредитації Кремля. Особливо – в очах країн, лідери яких раніше загравали з Путіним чи мали з ним економічні зв'язки,

– сказав Іван Тимочко.

Він додав, що удари по цивільних, зокрема під час релігійних свят – на Вербну неділю та Страсну п'ятницю – викликали особливе обурення. Путін зрозумів, що такі дії не приносять жодної вигоди – навпаки, лише зміцнюють рішучість українців чинити опір. Ба більше, ці злочини викликають обурення навіть серед союзників Росії: у християнських країнах громадськість вимагає від політиків пояснень – як можна мати справу з державою-терористом.

Тому Путін змінив риторику – але не дії. Формат його публічних заяв адаптувався, але сам підхід і справжні наміри лишилися незмінними. Він сподівався, що точкові удари, які спрацювали свого часу в Ічкерії чи Сирії, спрацюють і в Україні. Але цього не відбувається,

– сказав Тимочко.

Він додав, що втрати серед українських цивільних зростають: гинуть діти, жінки, люди похилого віку – ті, хто не має жодного стосунку до армії чи бойових дій. Тому українське керівництво не буде вести переговори з Путіним, доки він продовжує вбивати мирних жителів.

Тимочко наголосив, що Україна – демократична держава, де існує реальний зв'язок між владою та суспільством, незалежно від посад чи звань. Путін цього не врахував, орієнтуючись на російський досвід – суспільство залякане, підконтрольне, покірне. В Україні ж усе інакше: тут діють принципи довіри, взаємопідтримки та гідності.

Можливо, у Кремлі зробили певні висновки. Принаймні в риториці з'явилися зміни. Але практично – поки що ні. Ми маємо усвідомлювати: те, що пропонується, зазвичай цинічно порушується. Заяви Путіна – це лише політичні трюки, далекі від реальних дій. Росія продовжить бити по мирних містах, прикриваючи це фейками,

– сказав Тимочко.

Він додав, що тому коли лунає повітряна тривога, цивільні повинні негайно реагувати та йти до укриттів.