Уже не тот приоритет: в ГУР объяснили, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен

Главный символ российской оккупации украинского полуострова до сих пор остается нетронутым, хотя его уничтожение ожидалось уже давно. Логистика противника претерпела кардинальные изменения, в результате чего ключевая артерия захватчиков утратила свое прежнее военное значение.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал во время выступления на конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает 24 Канал.

Почему Крымский мост по-прежнему цел?

По его словам, этот объект больше не играет решающей роли в военной логистике российской армии. Большая часть вражеских грузов теперь проходит через Ростовскую область России и по сухопутному коридору на временно оккупированных территориях юга.

Представитель военной разведки подчеркнул, что оккупационная армия переориентировалась на другие маршруты после того, как Силы обороны уничтожили или существенно повредили прежние пути снабжения в Крыму. В то же время для кремлевского диктатора это сооружение остается прежде всего политическим символом оккупации. Скибицкий иронично предположил, что мост еще может понадобиться захватчикам, чтобы иметь возможность вовремя вернуться домой.

Также в ГУР напомнили, что ранее эта незаконная застройка вызывала беспокойство на Западе в связи с возможной ядерной эскалацией. Однако сейчас военная ценность переправы минимальна, а стратегические вопросы сместились в сторону реакции России на возможное сокрушительное военное поражение.

Что представляет наибольшую угрозу для Украины сейчас?

Сегодня наибольшую опасность для Украины представляет масштабная ракетная и дронная кампания противника. По данным военной разведки, только в сентябре российский военно-промышленный комплекс планирует изготовить более сотни баллистических ракет, активно задействуя при этом вооружение из Северной Кореи.

Для нейтрализации этой угрозы Украина реализует многоуровневую стратегию. Она предусматривает получение ракет-перехватчиков от союзников, нанесение ударов по российским заводам и пусковым установкам, а также усиление санкционного давления с целью перекрытия поставок иностранных микросхем.

Есть ли смысл наносить удары по мосту сейчас?

Напомним, целесообразность атак на сооружение оценивают и военные эксперты. Военный обозреватель Дэвид Шарп пояснил, что решения о нанесении ударов по таким целям принимаются на самом высоком уровне с учетом не только военных, но и политических и стратегических факторов. По его словам, Крымский мост и энергетические объекты полуострова могут служить своеобразным резервным рычагом давления на Россию, поэтому их поражение могут отложить до того момента, когда Москва пойдет на дальнейшую эскалацию.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Украина не проводит атаки на Крымский мост, поскольку выбрала тактику постепенной изоляции оккупированного полуострова. По его словам, украинские военные систематически уничтожают маршруты поставок топлива, боеприпасов, техники и личного состава в Крым.