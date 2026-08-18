Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что они руководствуются не только военными соображениями. В отношении Крымского моста существует политический и стратегический контекст.

Крымский мост как инструмент сдерживания

Военный обозреватель подчеркнул, что в Киеве учитывают внешнее давление со стороны Запада при принятии решений об уничтожении определенных объектов: когда можно эскалировать ситуацию, а когда не стоит. Шарп обратил внимание на то, что ранее это давление со стороны западных партнеров было очень сильным. Сейчас оно ослабло, но все равно сохраняется.

Как ни странно, при администрации Трампа, в отличие от периода Байдена, этот фактор проявляется в меньшей степени. То есть действующий президент США иногда говорит: "Делайте, что хотите", хотя порой и нет,

– отметил Шарп.

С Крымским мостом ситуация, по словам военного эксперта, такова: его можно повредить, существенно нарушить там движение транспорта, нанести большие потери и создать России очень серьезные проблемы. Но окончательное решение об атаке на него может быть связано со стратегией сдерживания.

Все эти месяцы России демонстрируют, что способны полностью отключить электричество в Крыму, но пока этого не делают, могут практически полностью изолировать его, но до сих пор не идут на такой шаг. На мой взгляд, это демонстрация возможностей перед зимой на случай, если Кремль пойдет ва-банк,

– считает Шарп.

Он добавил, что Крымский мост, электростанции (в частности, Балаклавская) – все это потенциальные рычаги давления. Но, вероятно, украинское руководство держит их в запасе как последний аргумент на случай, если Москва предпримет определенные шаги в преддверии осенне-зимнего периода, начав интенсивно атаковать украинские энергообъекты и другие критически важные.

Военный обозреватель подытожил, что если сейчас нанести сильный удар по Крымскому мосту и ТЭС на полуострове, то, по его словам, Украина может лишиться части козырей на осень и зиму, а также спровоцировать нежелательные действия со стороны России.

Полная версия интервью с Давидом Шарпом: смотрите в видео