Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що вони керуються не лише військовими міркуваннями. Щодо Кримського мосту існує політичний і стратегічний контекст.

Кримський міст як інструмент стримування

Військовий оглядач наголосив на тому, що в Києві беруть до уваги зовнішній тиск з боку Заходу при ухваленні рішень щодо ураження певних об'єктів: коли можна ескалювати ситуацію, коли не варто. Шарп звернув увагу на те, що раніше цей тиск західних партнерів був дуже сильний. Зараз він послабився, але все одно залишається.

Як не дивно, за адміністрації Трампа, на відміну від періоду Байдена, цей фактор існує меншою мірою. Тобто чинний президент США інколи каже: "Робіть, що хочете", хоча подекуди й ні,

– озвучив Шарп.

З Кримським мостом ситуація, зі слів військового експерта, така: його можна пошкодити, суттєво порушити там рух транспорту, завдати великих втрат і створити Росії дуже серйозні проблеми. Але остаточне рішення щодо атаки по ньому може бути пов'язане зі стратегією стримування.

Всі ці місяці Росії показують, що спроможні повністю вимкнути світло у Криму, але поки цього не роблять, можуть практично повністю ізолювати його, але досі не йдуть на такий крок. На мій погляд, це демонстрація можливостей перед зимою на випадок, якщо Кремль піде ва-банк,

– вважає Шарп.

Він продовжив, що Кримський міст, електростанції (зокрема Балаклавська) – усе це потенційні важелі тиску. Але, ймовірно, їх українське керівництво тримає як останній аргумент, якщо Москва зробить певні кроки напередодні осінньо-зимового періоду, почавши інтенсивно атакувати українські енергооб'єкти та інші критично важливі.

Військовий оглядач підсумував, що якщо сильно вдарити зараз по Кримському мосту і ТЕС на півострові, то, з його слів, Україна може втратити частину козирів на осінь і зиму, а також спровокувати дії Росії, які не є бажаними.

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