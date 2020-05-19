Почему Кучма не самый лучший президент?

Вчера "Рейтинг" опубликовал результаты соцопроса, согласно которым лучшим президентом периода независимости Украины был назван Леонид Кучма.

При этом двумя худшими президентами были названы Ющенко и Янукович, которые при Кучме возглавляли правительство и которым он фактически выписал путевку в политику. И это прекрасная история о том, что наш народ совершенно не способен выстраивать причинно-следственные связи.

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Основатель системы и не лучший президент

Кучма является главным архитектором нынешней политической системы, которая, скорее всего, переживет своего создателя. Это он создал олигархат. Позволил окрепнуть и легализоваться криминальным кланам. За копейки раздал аферистам и поселковым бандитам металлургические и химические комбинаты, стоимостью в миллиарды долларов.