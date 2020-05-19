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БЛОГ Денис Казанський
Український блогер, журналіст та політичний оглядач

Чому Кучма не найкращий президент?

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Леонід Кучма - чому він винен у провалі української політики - 24tv
Леонід Кучма / Getty Images

Вчора "Рейтинг" опублікував результати соцопитування, згідно з якими найкращим президентом періоду незалежності України був названий Леонід Кучма.

При этом двумя худшими президентами были названы Ющенко и Янукович, которые при Кучме возглавляли правительство и которым он фактически выписал путевку в политику. И это прекрасная история о том, что наш народ совершенно не способен выстраивать причинно-следственные связи.

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Основатель системы и не лучший президент

Кучма является главным архитектором нынешней политической системы, которая, скорее всего, переживет своего создателя. Это он создал олигархат. Позволил окрепнуть и легализоваться криминальным кланам. За копейки раздал аферистам и поселковым бандитам металлургические и химические комбинаты, стоимостью в миллиарды долларов.

В книге Леонида Кучмы "После Майдана. Записки президента" (2006 год) есть такой абзац, который поразил меня до глубины души:

"Капитализма без капиталистов, без национальной буржуазии, в том числе крупной, не бывает. Но все 15 лет нашей независимости нас толкали на путь создания капитализма мелких лавочников, малого предпринимательства, капитализма без крупной национальной буржуазии. Как в Польше. Я говорил об этом не раз. Такая модель убийственна для Украины. Она убийственна даже с точки зрения структуры украинской экономики – ее основу составляют промышленные гиганты..."

Этот отрывок лучше всего характеризует "лучшего президента в истории Украины" и уровень его понимания ситуации.

За период с 1992 по 2013 год "мелкие лавочники", увеличили свой ВВП в несколько раз, вступили в НАТО и ЕС, добились европейского уровня жизни. А ВВП в государстве "крепких хозяйственников" и "национальной буржуазии" за тот же период (войну не берем) вырос только на четверть. В итоге работники украинских "промышленных гигантов" отправились работать на польских "мелких лавочников" – и это один из главных итогов 10 лет бездарного правления Леонида Кучмы.

Автор: Денис Казанський
Теги: Новини України Новини політики Публікації Рейтинги Леонід Кучма
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