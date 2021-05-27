Представитель министерства по делам объединения двух Корей отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в последнее время действительно сократил свое участие в публичных мероприятиях.

Важно КНДР столкнулась с худшей ситуацией в истории, – Ким Чен Ын пожаловался на COVID-19

Как предположил чиновник журналистам на условиях анонимности, это может быть связано с опасениями относительно распространения COVID-19 во всем мире.

В прошлом и этом году, похоже, наблюдается тенденция к снижению общественной деятельности (Ким Чен Ына – 24 канал) на фоне COVID-19. Исключение составляет его участие в крупномасштабных политических мероприятиях, таких как съезд партии,

– сказал чиновник.

Заметим, что Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов заявил, что КНДР столкнулась с наихудшей ситуацией в истории.

"Улучшение стандартов жизни людей... даже в худшей ситуации, в которой нам приходится преодолевать беспрецедентное количество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные организации, первичные организации партии", – отметил Ким Чен Ын.

Обратите внимание! Ранее большинство дипломатов покинули КНДР из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В Северной Корее наблюдается острый дефицит товаров и лекарств.

Исчезновение Ким Чен Ына: главное