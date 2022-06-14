Почему логика империи Путина убийственна для украинцев и как ее победить

Империи имеют свою романтику. Она заключается в том, чтобы становиться больше.

Логика империи

Под это можно подтянуть логику: больше ресурсов позволяет решать более грандиозные задачи. Под это можно подтянуть этику: "бремя белого человека" – империя приносит аборигенам образование, культуру и промышленность.

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Боритесь – поборете

Если вы на стороне империи, ваша позиция выглядит логически и нравственно обоснованной, воспетой поэтами и героически изображенной художниками. А смерть аборигенов, которые не хотят осознать свою выгоду и яростно сопротивляются, не слишком высокая платой за блага имперской цивилизации.

Но если вы на противоположной стороне, то вам просто хочется быть собой. Вам хочется жить, а это право ставится под вопрос.

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В конце концов, точка стояния определяет взгляд: по логике империи, вас здесь не должно быть; по вашей логике, вы должны быть здесь. Это оставляет не очень много простора для компромисса, как сказала одна известная киевлянка (бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир – 24 канал).

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