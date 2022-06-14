Логіка імперії
Під це можна підтягнути логіку: більше ресурсів дозволяє вирішувати грандіозніші завдання. Під це можна підтягнути етику: "тягар білої людини" – імперія приносить аборигенам освіту, культуру й промисловість.
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Борітеся – поборете
Але якщо ви на протилежному боці, то вам просто хочеться бути собою. Вам хочеться жити, а це право ставиться під сумнів.
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Врешті, точка стояння визначає погляд: за логікою імперії, вас не має тут бути; за вашою логікою, ви маєте тут бути. Це залишає не дуже багато простору для компромісу, як сказала одна відома киянка (колишня прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр – 24 канал).
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