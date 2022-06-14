Логіка імперії

Під це можна підтягнути логіку: більше ресурсів дозволяє вирішувати грандіозніші завдання. Під це можна підтягнути етику: "тягар білої людини" – імперія приносить аборигенам освіту, культуру й промисловість.

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Якщо ви на боці імперії, ваша позиція виглядає логічно й етично обґрунтованою, оспіваною поетами та героїчно зображеною митцями. А смерть аборигенів, які не хочуть усвідомити свою вигоду й затято опираються, не є аж надто високою платою за блага імперської цивілізації.

Борітеся – поборете

Але якщо ви на протилежному боці, то вам просто хочеться бути собою. Вам хочеться жити, а це право ставиться під сумнів.

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Врешті, точка стояння визначає погляд: за логікою імперії, вас не має тут бути; за вашою логікою, ви маєте тут бути. Це залишає не дуже багато простору для компромісу, як сказала одна відома киянка (колишня прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меїр – 24 канал).

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