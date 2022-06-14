Кульгава "еліта" російської армії

Причина – рекордні за всю історію підрозділу безповоротні втрати, відсутність ротацій та бездарне ставлення військового керівництва.

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Слід зазначити, що йдеться не про якийсь завошений підрозділ другосортної загальновійськової армії якогось далекосхідного округу. Ні, йдеться про еліту. Нечисленну еліту, яка з кожним днем ​​стає дедалі нечисленнішою.



Ряди російської армійської "еліти" в Україні рідшають / Фото "Мілітарний"

Наразі військовослужбовці 14 ОБР СПП ГУ Генштабу Збройних сил РФ звертаються до родичів та колег з проханням подати до правоохоронних органів та військової прокуратури відповідні заяви.

Відомо про пересилання численних фото- та відеоматеріалів, що підтверджують їхнє плачевне становище, які окупанти просили оприлюднити. Тож незабаром побачимо Санта-Барбару зі шмарклями російської спецури. Далі буде!

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