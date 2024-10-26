Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. Кроме того, разоблачился многолетний обман Лукашенко.

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Чего боится Лукашенко

Белорусский узурпатор постоянно показывал, что якобы Беларусь главный союзник России в вопросах безопасности и военного сотрудничества. И тут вдруг Северная Корея, которая далека от войны России против Украины, отправляет свой спецназ на помощь, а Лукашенко сидит в кустах.

Лукашенко испуган из-за появления спецназа из КНДР в России настолько, что начал отрицать эту информацию. В частности, на саммите БРИКС, который на днях состоялся в Казани, он сказал, что не верит в привлечение северокорейских войск в войну в Украине и назвал это "чушью",

– сказал руководитель Народного антикризисного управления.

Однако признал, если заявления об отправке военных из Северной Кореи в страну-агрессора подтвердятся, то это "будет шаг к эскалации конфликта".

В то же время Владимир Путин не стал отрицать факт присутствия войск из КНДР в его стране. А наоборот напомнил, что Россия и КНДР летом 2024 года подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание помощи в случае войны в отношении одной из стран.

Здесь показания у Лукашенко и Путина разошлись. Лукашенко утверждает, что войск из Северной Кореи в России нет, а Путин фактически подтвердил эту информацию,

– отметил Латушко.

По его словам, сейчас Кремль может прикрываться тем, что украинские силы находятся на территории Курской области и это, мол, будет основанием отправить туда северокорейские войска.

Отметим, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия может применить военных из Северной Кореи в Курской области. Это может произойти уже до конца этого месяца.