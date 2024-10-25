Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Ранее в ГУР подтверждали, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий.

Читайте также Войска КНДР и переговоры с Украиной: главное из выступления Путина на саммите БРИКС

Войска КНДР могут применить в Курской области

По оценкам разведки, численность переброшенных на территорию страны-агрессора северокорейских военных сегодня составляет около 12 тысяч человек.

Первые военные КНДР могут быть применены на Курщине уже до конца этого месяца,

– написал Коваленко.

Однако, по его словам, это не единственное направление, где Россия планирует применить северокорейских солдат. Их также планируют привлекать к боям на направлениях Мартыновка, а также Новоивановка – Малая Локня.

К слову, ранее в Евросоюзе заявили, что отправка войск КНДР на фронт еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и по всему миру. Отмечается, что этот шаг является "односторонним враждебным актом" со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности.