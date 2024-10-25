Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Раніше у ГУР підтверджували, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, уже прибули в зону бойових дій.

Читайте також Війська КНДР та переговори з Україною: головне з виступу Путіна на саміті БРІКС

Війська КНДР можуть застосувати в Курській області

За оцінками розвідки, чисельність перекинутих на територію країни-агресорки північнокорейських військових сьогодні становить близько 12 тисяч осіб.

Перші військові КНДР можуть бути застосовані на Курщині вже до кінця цього місяця,

– написав Коваленко.

Однак, за його словами, це не єдиний напрямок, де Росія планує застосувати північнокорейських солдатів. Їх також планують залучати до боїв на напрямках Мартинівка, а також Новоіванівка – Мала Локня.

До слова, раніше в Євросоюзі заявили, що відправлення військ КНДР на фронт ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу. Зазначається, що цей крок є "одностороннім ворожим актом" з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки.