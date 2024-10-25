Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Ради Європейського Союзу. Зазначається, що цей крок є "одностороннім ворожим актом" з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру та безпеки.

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Євросоюз засудив відправку військ КНДР на фронт

В Євросоюзі заявили, що відправлення військ КНДР на фронт ще раз демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та по всьому світу.

Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військової співпраці та поставки зброї між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС закликає КНДР припинити підтримку незаконних військових зусиль Росії,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР посилає чіткий сигнал: незважаючи на заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена ​​у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі. Натомість Кремль посилює ескалацію та відчайдушно шукає будь-якої допомоги для своєї війни, у тому числі від тих, хто серйозно порушує глобальний мир і безпеку.

Крім того, через "тривожну" зміну позиції щодо денуклеаризації КНДР, Росія відмовляється від своїх ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Країна-терористка також порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, прийняті за підтримки самої Росії.

Таким чином Росія ставить під загрозу свої обов'язки як постійного члена Ради Безпеки та як країни-члена ООН. КНДР не може і ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до ДНЯЗ,

– підсумували в Раді Євросоюзу.

До слова, 24 жовтня у ГУР підтвердили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, уже прибули в зону бойових дій. Зокрема 23 жовтня 2024 року їхню появу зафіксували в Курській області.