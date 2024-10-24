Обиженный Лукашенко обвинил Украину в "расчленении людей" и "провоцировании" Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дружит с Путиным и поддерживает Россию в захватнической войне против Украины. Он объяснил, почему не стал на сторону нашего государства.

Александр Лукашенко заявил, что Украина "вела себя враждебно" в отношении Минска. По его словам, это и стало основной причиной для поддержки России в войне против Украины.

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Лукашенко будет поддерживать Россию

Он вспомнил, что наше государство ввело санкции против Беларуси "раньше англосаксов", а также якобы запретило полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины.

Кроме этого, друг российского президента обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также якобы арестовала 75 большегрузов вместе с людьми. Лукашенко также сказал, что ему "пришлось проводить спецоперацию" якобы чтобы освободить арестованных.

Также он придумал, что пять человек якобы убили и расчленили, чтобы было не понятно, как они погибли.

И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия – наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что Россия не нападала на Украину с территории Беларуси. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения Россия проводила военные учения в Беларуси, но потом начала их выводить оттуда, а потому войска шли "вдоль украинской границы".

В то же время он не исключает, что "часть войск" могли "спровоцировать" и они таки свернули на Киев.

Лукашенко считает "глупостью" заявления о войсках КНДР в России

Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал информацию о том, что Россия хочет привлечь к войне против Украины военных КНДР. Он считает, что это "глупость".

По его словам, "зная характер Путина", он бы не убеждал ни одну страну вступить в войну против Украины. В то же время Лукашенко сказал, что такой шаг в любом случае ведет к эскалации.