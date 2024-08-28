Это происходит каждый день: почему Лукашенко помогает мигрантам штурмовать границу с Евросоюзом

Беларусь помогает мигрантам проникать на территорию Европейского Союза еще с 2021 года. Все это до сих пор продолжается.

Об этом 24 Каналу рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, отметив, что переброска мигрантов на границу с Польшей, Литвой и Латвией со стороны Беларуси продолжается. Каждый день мигранты пытаются штурмовать границу. Им в этом помогают спецслужбы Лукашенко.

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Пытаются давить на соседей

Как отметил Вячорка, Лукашенко продолжает это делать, чтобы давить на соседей. Еще одна причина – оттянуть ресурсы от Украины.

Таким образом Лукашенко в очередной раз прислуживает Путину. И Литва, Польша и Латвия вынуждены усиливать защиту границы, концентрировать войска, чтобы отлавливать этих мигрантов. Сейчас там построили стену на границе. Но мигрантам все равно удается пробираться сквозь нее. Мы знаем, что для ЕС это большая проблема,

– сказал Вячорка.

Летом президент Польши Анджей Дуда находился с визитом в Китае. Очевидно, что он там обсуждал проблему с мигрантами. Китай имеет влияние на Лукашенко. И уже была информация, что это якобы дало определенный эффект.

Через Беларусь идет транзит китайских товаров. И, к примеру, в течение последних недель несколько уменьшились атаки мигрантов на границу с Польшей. Есть мнение, что это из-за давления Китая,

– отметил Вячорка.