Как и почему Лукашенко пытается дистанцироваться от России
Источник:фейсбук Петра Кузнецова
Сейчас очень хорошо видно, что многие события последнего месяца выстраиваются в некую логическую для Беларуси цепочку. Главными я бы тут назвал следующие (а уж из них будет видно, что, в принципе, происходит).
Гарантии безопасности – от кого?
Давайте вспомним не так давно прозвучавшие требования обязательно включить Беларусь в переговорный процесс между Россией и Украиной.
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Мотивом к этому выступлению может быть как желание вновь обрести международную политическую субъектность, так и надиктованная воля России с тем, чтобы включить Минск в пул гарантов Украины, как свою пешку.
Однако важным штрихом является то, что впоследствии эти требования были расшифрованы как необходимость получить гарантии безопасности. Какие – не уточнялось, и тут есть ряд вопросов.
От Запада? Так это российский ядерный зонтик – или мы не доверяем России. От Украины? Так тут то же самое. Или, все же, от России – по украинскому образцу.
Письмо Макея
Еще одним интересным моментом, конечно же, является опубликованное не так давно письмо Макея лидерам Евросоюза с предложением начать диалог, то бишь, "перевернуть страницу".
Показательно вот что. ЕС остался глух, что выразилось в публикации этого письма без какого-либо ответа.
Буквально на этой неделе мы увидели, как после некоторого условного и относительного затишья на фоне войны, в Беларуси возобновился накат на гражданское общество (его остатки) – массовый "хапун" профсоюзных активистов.
Если смотреть на эти события в последовательности, их можно воспринимать как попытку в отношениях с Европой вернуться в старую, пусть и проблемную, но понятную рамку: мы торгуемся с вами по вопросам привычным – демократия, политзаключенные. Родная колея.
Откуда на Беларусь готовилось нападение (с)
Ну и, наконец, коротко о последнем, как говорят американцы и англичане: the last but not least. Слив украинской разведкой копии документа о предполагаемом вторжении России в Беларусь на фоне протестов 2020 года.
Видел несколько версий, где бенифициарами от этого называется сама Украина, якобы внесением разлада между Минском и Москвой, в чем-то Россия и Беларусь. На мой взгляд, откровенные ляпы и общий контекст говорят скорее о следующем.
Все, в принципе, уже давно поняли, кто больше всего любит показывать миру, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Оно, конечно, могло и может быть отовсюду, это мы тоже давно знаем. Но в данном конкретном случае эта бумага – очень открытый и незавуалированый месседж, подозреваю, всё тому же Западу: "Если бы мы не разгромили протесты своими силами, то это сделала бы Россия своими методами".
Закулисные маневры
И тут, меж воли, вспоминается одна из фраз, сказанных в одном из недавних интервью о ходе войны.
Что, мол, Путин же предлагал Зеленскому нормальные условия – просто быть как Беларусь. За чем так же очень явственно читается намек о том, что и перед Беларусью альтернатива очень проста: или – как есть, или – как Украина.
Выводы из этой череды событий очень простые. Закулисно и информационно Минск сейчас делает если не все возможное, то очень многое для того, чтобы дистанцироваться, отмежеваться от России. Продемонстрировать, что играл не свою игру и не по своей воле, а под очень неприятными перспективами. Что по мере ослабевания позиций России в конфликте готов к разного вида диалогам, в первую очередь предлагая, на этот раз Европе и Западу, главный козырь и товар – свою независимость и государственность, ее сохранение. При помощи, главным образом экономической, конечно же, от все того же Запада, хотя бы в виде если не отмены, то не усиления санкционного давления.
Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: