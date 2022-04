Гарантии безопасности – от кого?

Давайте вспомним не так давно прозвучавшие требования обязательно включить Беларусь в переговорный процесс между Россией и Украиной.

Читайте такжн Защитники Мариуполя уже превзошли подвиг героев Брестской крепости

Мотивом к этому выступлению может быть как желание вновь обрести международную политическую субъектность, так и надиктованная воля России с тем, чтобы включить Минск в пул гарантов Украины, как свою пешку.

Однако важным штрихом является то, что впоследствии эти требования были расшифрованы как необходимость получить гарантии безопасности. Какие – не уточнялось, и тут есть ряд вопросов.

От Запада? Так это российский ядерный зонтик – или мы не доверяем России. От Украины? Так тут то же самое. Или, все же, от России – по украинскому образцу.

Письмо Макея

Еще одним интересным моментом, конечно же, является опубликованное не так давно письмо Макея лидерам Евросоюза с предложением начать диалог, то бишь, "перевернуть страницу".

Показательно вот что. ЕС остался глух, что выразилось в публикации этого письма без какого-либо ответа.

Буквально на этой неделе мы увидели, как после некоторого условного и относительного затишья на фоне войны, в Беларуси возобновился накат на гражданское общество (его остатки) – массовый "хапун" профсоюзных активистов.

Если смотреть на эти события в последовательности, их можно воспринимать как попытку в отношениях с Европой вернуться в старую, пусть и проблемную, но понятную рамку: мы торгуемся с вами по вопросам привычным – демократия, политзаключенные. Родная колея.

Откуда на Беларусь готовилось нападение (с)

Ну и, наконец, коротко о последнем, как говорят американцы и англичане: the last but not least. Слив украинской разведкой копии документа о предполагаемом вторжении России в Беларусь на фоне протестов 2020 года.

Видел несколько версий, где бенифициарами от этого называется сама Украина, якобы внесением разлада между Минском и Москвой, в чем-то Россия и Беларусь. На мой взгляд, откровенные ляпы и общий контекст говорят скорее о следующем.

Все, в принципе, уже давно поняли, кто больше всего любит показывать миру, откуда на Беларусь готовилось нападение.

Оно, конечно, могло и может быть отовсюду, это мы тоже давно знаем. Но в данном конкретном случае эта бумага – очень открытый и незавуалированый месседж, подозреваю, всё тому же Западу: "Если бы мы не разгромили протесты своими силами, то это сделала бы Россия своими методами".

Закулисные маневры

И тут, меж воли, вспоминается одна из фраз, сказанных в одном из недавних интервью о ходе войны.

Что, мол, Путин же предлагал Зеленскому нормальные условия – просто быть как Беларусь. За чем так же очень явственно читается намек о том, что и перед Беларусью альтернатива очень проста: или – как есть, или – как Украина.

Выводы из этой череды событий очень простые. Закулисно и информационно Минск сейчас делает если не все возможное, то очень многое для того, чтобы дистанцироваться, отмежеваться от России. Продемонстрировать, что играл не свою игру и не по своей воле, а под очень неприятными перспективами. Что по мере ослабевания позиций России в конфликте готов к разного вида диалогам, в первую очередь предлагая, на этот раз Европе и Западу, главный козырь и товар – свою независимость и государственность, ее сохранение. При помощи, главным образом экономической, конечно же, от все того же Запада, хотя бы в виде если не отмены, то не усиления санкционного давления.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: