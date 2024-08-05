Львовоблэнерго не будет публиковать графики отключений: какая причина

В "Львовоблэнерго" сообщили, что не будут публиковать графики отключений света. Там также объяснили, с чем это связано.

Об этом сообщили в компании 5 августа.

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Почему Львовоблэнерго не будет публиковать графики отключений

В компании сообщили, что почасовые отключения в настоящее время не внедрены. В случае изменения ситуации, там сообщат дополнительно.

В связи со стабилизацией энергосистемы, уже практически неделю графики отключений не применяют. Поэтому, нет необходимости в ежедневном информировании об отсутствии почасовых отключений,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что зато, если в будущем поступит распоряжение от НЭК Укрэнерго о внедрении почасовых отключений, то в Львовоблэнерго восстановят публикацию графиков на их официальных страницах в социальных сетях и на сайте Львовоблэнерго, как это было раньше.

Там также добавили, что если вы заметили отсутствие электроэнергии в своем доме, то причиной обесточивания может быть авария (в том числе из-за непогоды) или плановые ремонтные работы.

Узнать о причину отсутствия электроэнергии можно на сайте Львовоблэнерго: https://poweron.loe.lviv.ua/ или в чат-ботах:

- чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot

- чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot

- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей): www.viber.com/loebiznesbot

- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot