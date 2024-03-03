Для Украины – это окно возможностей. Потому что за разговорами могут быть конкретные действия. Так в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель Денис Попович.

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"Я думаю, что нашим дипломатам стоит поработать над тем, чтобы Франция, в частности, переправила свои войска на территории Украины. Поскольку это поможет снять части украинского войска с тех мест, где будут стоять условно французы и перебросить их на те участки фронта, которые будут считаться угрожающими или перспективными для наступательных действий", – предположил обозреватель.

Зачем это Макрону

Вероятно, Макрон хочет стать европейским лидером на фоне позиции Германии по затягиванию передачи дальнобойных ракет. С другой стороны – это реванш за Африку.

"Вспомним, что делала Россия в Африке. Африка – это вообще была зона влияния Франции. А из-за действий ЧВК "Вагнера" французские подразделения должны были уйти. Очевидно, что Макрон таким образом хочет взять реванш в таком болезненном месте для России", – объяснил Попович.

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