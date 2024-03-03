Для України – це вікно можливостей. Бо за розмовами можуть бути конкретні дії. Так у розмові з 24 Каналом зазначив військовий оглядач Денис Попович.

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"Я думаю, що нашим дипломатам варто попрацювати над тим, щоб Франція, зокрема, переправила свої війська на території України. Оскільки це допоможе зняти частини українського війська з тих місць, де стоятимуть умовно французи і перекинути їх на ті ділянки фронту, які вважатимуться загрозливими чи перспективними для наступальних дій", – припустив оглядач.

Навіщо це Макрону

Ймовірно, Макрон хоче стати європейським лідером на фоні позиції Німеччини щодо затягування передачі далекобійних ракет. З іншого боку – це реванш за Африку.

"Згадаємо, що робила Росія в Африці. Африка – це взагалі була зона впливу Франції. А через дії ПВК "Вагнера" французькі підрозділи мали піти. Очевидно, що Макрон таким чином хоче взяти реванш у такому болючому місці для Росії", – пояснив Попович.

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