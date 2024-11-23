Эммануэль Макрон оказался в центре дипломатического скандала после своих резких высказываний в адрес гаитянского руководства. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Guardian.

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Почему вспыхнул скандал между президентом Франции и правительством Гаити

В своей речи он раскритиковал решение переходного президентского совета Гаити уволить премьер-министра, назвав это "абсолютно неразумным шагом".

Макрон также заявил, что "Гаити уничтожило себя самостоятельно", позволив распространение наркоторговли, и назвал гаитянских лидеров "полными идиотами". Эти слова вызвали гнев в Гаити, которая немедленно вызвала французского посла для объяснений, давая характеристику заявлениям Макрона как "враждебные и неприемлемые".

Обратите внимание! Контекст скандала уходит в давнее историческое прошлое. Гаити, как бывшая французская колония, веками выплачивала Франции репарации за потерю рабов и имущества после обретения независимости. Это, по мнению многих экспертов, способствовало глубокой экономической и политической нестабильности страны.

После резкой критики Макрон в своей следующей речи в Чили попытался смягчить тон, пообещав поддержку Гаити в преодолении кризиса. Он заявил, что Франция всегда будет готова помочь, независимо от того, идет ли речь о Гаити, Венесуэле или странах Европы. Правительство Франции также выделило финансирование на усиление безопасности в Гаити, в частности на поддержку миссии ООН, которая должна помочь стабилизировать ситуацию в стране.