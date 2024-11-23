Еммануель Макрон опинився в центрі дипломатичного скандалу після своїх різких висловлювань на адресу гаїтянського керівництва. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Guardian.

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Чому спалахнув скандал між президентом Франції та урядом Гаїті

У своїй промові він розкритикував рішення перехідної президентської ради Гаїті звільнити прем’єр-міністра, назвавши це "абсолютно нерозумним кроком".

Макрон також заявив, що "Гаїті знищило себе самостійно", дозволивши поширення наркоторгівлі, і назвав гаїтянських лідерів "повними ідіотами". Ці слова викликали гнів у Гаїті, яка негайно викликала французького посла для пояснень, даючи характеристику заявам Макрона як "ворожі та неприйнятні".

Зверніть увагу! Контекст скандалу сягає давнього історичного минулого. Гаїті, як колишня французька колонія, століттями виплачувала Франції репарації за втрату рабів і майна після здобуття незалежності. Це, на думку багатьох експертів, сприяло глибокій економічній і політичній нестабільності країни.

Після різкої критики Макрон у своїй наступній промові в Чилі спробував пом’якшити тон, пообіцявши підтримку Гаїті у подоланні кризи. Він заявив, що Франція завжди буде готова допомогти, незалежно від того, чи йдеться про Гаїті, Венесуелу чи країни Європи. Уряд Франції також виділив фінансування на посилення безпеки в Гаїті, зокрема на підтримку місії ООН, яка має допомогти стабілізувати ситуацію в країні.