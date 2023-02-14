В Молдове рассказали, почему закрывали воздушное пространство: вспомнили ли о России

Днем 14 февраля Молдова почти на полтора часа закрыла свое воздушное пространство. Причиной послужил объект, появившийся в небе над страной.

Причиной закрытия авиапространства стал воздушный шар, обнаруженный после обеда над Молдовой в районе города Сороки. Из-за вероятной угрозы, которую мог представлять этот объект, Минобороны приказало закрыть небо для гражданских самолетов.

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Воздушный шар в Молдове

Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта, а также траектории его полета с целью обеспечения безопасности граждан, Межведомственной комиссией по организации воздушного пространства в 13:24 принято решение о временном закрытии воздушного пространства,

– говорится в сообщении Управления гражданской авиации.

За менее чем полтора часа удалось установить, что объект не является угрожающим, поэтому Минобороны дало рекомендацию открыть воздушное пространство. Сейчас все авиарейсы проходят в привычном режиме.

Однако о России в этом контексте в заявлении не упомянули. Так же неизвестно, какова дальнейшая судьба объекта, обнаруженного над Молдовой. Интересно, что в Румынии также заявили о неизвестном объекте на высоте 11 000 метров, однако авиация этого не подтвердила.

Россия начала использовать шары

12 февраля над Днепропетровщиной заметили странную вражескую цель – воздушные шары с угловыми отражателями. Они двигаются с небольшой скоростью и неуправляемы. Поэтому фактически летят за воздушными массами.

Днем 14 февраля Россия снова запустила шары. Вероятно, таким образом, враг хочет отвлекать или истощать украинскую ПВО. Но из-за своей неуправляемости эти шары могут просто нарушать воздушное пространство других стран. Поэтому вполне вероятно, что на территорию Молдовы попал один из таких российских шаров.