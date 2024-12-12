"Почему мы это делаем": Трамп выступил против ударов ВСУ по России американским дальнобойным оружием
Трамп выступил против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием. Кроме того, он подверг критике Киев за запуски этих ракет в ноябре.
Политик считает, что это приведет к еще большему обострению ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.
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Кризис на Ближнем Востоке легче решить, чем в Украине, – Трамп
Издание Time признало Дональда Трампа человеком года и напомнило о его основных высказываниях по Украине. В частности, и об ударах по России.
"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы лишь усугубляем эту войну и ухудшаем ее", – цитирует политика Time в своей статье.
В издании также отметили, что еще во время своей предвыборной кампании Трамп хвастался, что сможет достичь мира между Россией и Украиной за 24 часа, но позже признал, что это сложнее, чем он говорил.
В Time напомнили об еще одной позиции Трампа: якобы ближневосточный кризис решить проще, чем украинский.
Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это безумие происходит сейчас,
– сказал будущий президент США.
Однако в своих интервью он замечал, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния на Россию во время переговоров о прекращении войны. Он уверял, что хочет добиться согласия, а единственный способ для этого – "не отказываться".