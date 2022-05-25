Об этом заявляет Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает издание ERR. Он убежден, что Украина выиграет войну, а Россия получит как минимум поражение. Весь мир очарован героизмом украинского народа в противостоянии агрессору. Сегодня каждый украинец приступил к обороне своей Родины на собственном фронте.

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Я думаю, что Украина выйдет из войны победителем. Почему я считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению.

– сказал Лаанет.

В частности, он подчеркнул, что Запад в конечном счете понял, что Украина борется не только за себя, но и за них. По словам министра, руководимая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

Калле Лаанет рассказал, что у русской армии может быть достаточно оружия, но вопрос о том, в каком оно состоянии. Он отметил, что позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась.

Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то мне вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатия. Россиян нужно просто выбить с территории Украины,

– заявил Министр обороны Эстонии.

Помощь иностранных партнеров Украине: последние новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские бойцы уже получили мощное оружие – самоходные артиллерийские установки Caesar . ВСУ буквально за 2 – 3 часа овладели оружием и эффективно применяют его на передовой.

Канада посылает Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО к гаубицам M777. Страна отправит Вооруженным Силам Украины военную помощь на 100 миллионов долларов. Министерство обороны Канады Анита Ананд отметила, что 155-миллиметровые снаряды отправят не из военного арсенала Канады, они были приобретены для бесплатной передачи Украине.

Дания предоставит Украине противокорабельные ракеты Harpoon . Эффективные ракеты помогут нашему государству оградить свое убережение.

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