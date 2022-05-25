Про це заявляє Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє видання ERR. Він переконаний, що Україна виграє війну, а Росія отримає, як мінімум, поразку. Весь світ зачарований героїзмом українського народу у протистоянні агресору. На сьогодні кожен українець став до оборони своєї Батьківщини на власному фронті.

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Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору,

– сказав Лаанет.

Зокрема, він наголосив, що Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за них. За словами міністра, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.

Калле Лаанет розповів, що у російської армії може бути достатньо зброї, але питання у тому, в якому воно стані. Він зазначив, що позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася.

Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якомога швидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України,

– заявив Міністр оборони Естонії.

Допомога іноземних партнерів Україні: останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські бійці вже отримали потужну зброю – самохідні артилерійські установки Caesar. ЗСУ буквально за 2 – 3 години опанували зброю та ефективно застосовують її на передовій.

Канада надсилає Україні 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО до гаубиць M777. Країна відправить Збройним Силам України військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд зазначила, що 155-міліметрові снаряди відправлять не з військового арсеналу Канади, вони були придбані для безоплатної передачі Україні.

Данія надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon. Ефективні ракети допоможуть нашій державі захистити своє убереження.

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