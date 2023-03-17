Подобные заявления могут привести к тому, что Россия "доиграется" и пожалеет. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.

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В течение 15 лет Владимир Путин занимался ядерным шантажом мира. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждали Кремль, что случится в случае использования Россией ядерного оружия на территории Украины, подчеркнул оппозиционер.

Речь идет об огневом уничтожении в целом всей российской группировки на территории Украины, Черноморского флота. И неофициально было добавлено, что Путина просто убьют,

– заметил Пионтковский.

После этого риторика россиян резко изменилась, мол, они не думали о ядерной войне, что они и без ядерного оружия смогут конвенционными ударами разрушить инфраструктуру Украины.

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Оппозиционер убежден, если россияне продолжат подобные операции с американской разведывательной техникой, "то с российской армией будет покончено в течение нескольких дней".

Пионтковский убежден, что до сих пор американцы этого не сделали, потому что в течение нескольких дней, вероятно, погибнет несколько сотен военных НАТО. К тому же Путин может ударить по какому-нибудь европейскому городу, что также приведет к большим жертвам.

Американцы очень не хотят платить кровью, они стараются всячески этого избежать. Но Путин может добиться прямого их участия и тогда все закончится через несколько дней,

– резюмировал публицист.

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