Подібні заяви можуть привести до того, що Росія "дограється" і пожалкує. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський.

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Протягом 15 років Владимир Путін займався ядерним шантажем світу. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та державний секретар США Ентоні Блінкен попереджували Кремль, що відбудеться в разі використання Росією ядерної зброї на території України, наголосив опозиціонер.

Мовиться про вогневе знищення загалом всього російського угруповання на території України, Чорноморського флоту. І неофіційно було додано, що Путіна просто вб'ють,

– зауважив Піонтковський.

Після цього риторика росіян різко змінилося, мовляв, вони не думали про ядерну війну, нібито вони і без ядерної зброї зможуть конвенційними ударами зруйнувати інфраструктуру України.

Чому НАТО уникає вступу у війну

Опозиціонер переконаний, якщо росіяни продовжать подібні операції з американською розвідувальною технікою, "то з російською армією буде покінчено протягом кількох днів".

Піонтковський переконаний, що досі американці цього не зробили, тому що протягом тих кількох днів, певно, загине кілька сотень військових НАТО. До того ж Путін може вдарити по якомусь європейському місту, що також призведе до великих жертв.

Американці дуже не хочуть платити кров'ю, вони намагаються всіляко цього уникнути. Але Путін може добитися прямою їхньої участі і тоді все закінчиться за кілька днів,

– резюмував публіцист.

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