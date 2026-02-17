Угроза "Орешника" без пусков: военный объяснил, почему в Капустином Яру началась активность

За несколько часов до начала переговоров в Женеве снова прозвучали сообщения о возможной угрозе применения "Орешника". В то же время на полигоне Капустин Яр фиксируют активность и испытания.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, почему на этот раз пусков не произошло и что стоит за демонстративной активностью России. Он также прокомментировал заявления об испытаниях системы S-500.

Смотрите также Враг хочет воспользоваться погодой: боец бригады "Рубеж" рассказал о тяжелых боях возле Покровска

Давление накануне переговоров

Сегодня, за несколько часов до переговоров в Женеве снова появились сообщения о возможной угрозе применения "Орешника".

Вниманию! В Женеве 17 февраля стартовал новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По словам Рустема Умерова, делегация работает в рамках согласованного мандата, а первый день посвящен безопасности и гуманитарным вопросам; украинская сторона поблагодарила США за участие в процессе и Швейцарии за организацию встречи, отметив стремление продвинуть решение для достижения устойчивого мира.

По словам Александра Мусиенко, подобная ситуация уже повторяется не впервые и имеет комплексные причины.

На прошлой неделе тоже была угроза применения "Орешника", тоже объявлялась тревога по всей территории Украины. И на этот раз пуска не произошло. Это форма своеобразного давления, потому что в любом случае воздушная тревога и активность противника на полигоне – это уже фактор влияния,

– отметил военнослужащий.

Даже без реальных пусков само появление угрозы заставляет реагировать. Кремль пытается создать атмосферу неопределенности и напряжения, демонстрируя готовность к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реальных пусков свидетельствует о том, что Россия ограничивается сигналами, а не переходит к практическим шагам.

Почему Россия активизировалась в Капустином Яру?

Он также напомнил, что ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по району полигона Капустин Яр.

Напомним: Генштаб ВСУ подтвердил повреждения объектов на российском полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, в частности технического сооружения для обслуживания баллистических ракет, монтажного корпуса и склада МТЗ. Также Силы обороны нанесли удары по позициям врага на временно оккупированных территориях – в Запорожье и Донецкой области, где поражен склад обеспечения, место скопления войск и пункт управления беспилотниками; масштабы потерь уточняются.

Это было связано с разведывательной информацией о возможной подготовке к применению этой ракеты во время массированных атак. По его словам, тогда были приняты превентивные меры, чтобы сорвать эти планы. После предыдущих ударов по объектам на полигоне появились серьезные репутационные потери, которые Москва пытается компенсировать демонстративной активностью и информационным шумом.

Россиянам нужно было продемонстрировать активность, что на полигоне Капустин Яр все в порядке, все контролируется, все штатно,

– подчеркнул Мусиенко.

Таким образом Кремль стремится создать впечатление полного контроля и боеготовности и показать собственной аудитории, что ситуация находится под контролем, несмотря на предыдущие удары по инфраструктуре.

Испытания S-500 как часть игры на повышение ставок

Параллельно с информацией об "Орешнике" появились сообщения об испытаниях системы противовоздушной обороны S-500. По словам Александра Мусиенко, Россия уже не первый год заявляет о намерении поставить этот комплекс на боевое дежурство, однако реальные шаги постоянно откладываются. В частности, еще раньше звучали заявления о возможном развертывании S-500 даже во временно оккупированном Крыму, но этого не произошло из-за необходимости в дополнительных тестах.

Он отметил, что сам факт регулярных испытаний свидетельствует о попытке довести систему до необходимого уровня боеготовности. Несмотря на громкие заявления, враг до сих пор продолжает дорабатывать комплекс и проверять его возможности.

S-500 – это новейшая разработка, но ее приходится дополнительно тестировать, не все пошло так, как хотелось бы врагу,

– объяснил военнослужащий.

Он добавил, что по заявлениям России, система способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 150 – 170 километров и работать против самолетов и других объектов. В то же время реальная эффективность комплекса остается под вопросом, ведь полноценного боевого применения этой системы пока не было.

По его словам, сочетание темы "Орешника" и S-500 накануне международных переговоров выглядит как попытка повысить ставки. Демонстрация новейших разработок и активности на полигоне должна создать ощущение угрозы и повлиять на переговорный фон.

Мирные переговоры – последние новости: