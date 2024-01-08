Так, жители города Калуш Ивано-Франковской области не услышали сигнал воздушной тревоги во время ракетной опасности. Местные власти объяснили, почему так произошло.

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Виной зима и морозы

Заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Калушского городского совета Олег Тарбеев рассказал, что иногда зимой некоторые сирены воздушной тревоги могут не сработать.

Так, например, во время массированной атаки 8 января, в Калушской общине произошло подмерзание отдельных сирен, поэтому они не звучали.

По словам Тарбеева, специалисты уже работают над возобновлением их работы. В то же время с сиренами на высотных объектах можно будет работать только тогда, когда улучшатся погодные условия.

Обратите внимание! Уведомления о воздушной тревоге можно получить из мобильного приложения "Воздушная тревога".

Ракеты долетели до Запада

Оккупанты убили в Хмельницком двух человек и нанесли ущерб местному бизнесу. О последствиях вражеского удара рассказал заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, россияне, прежде всего, били по гражданской инфраструктуре.

Так, они повредили частные и многоквартирные дома. У предпринимателей выгорели склады, есть поврежденная продукция.

К сожалению, два человека погибли. Это мужчины 1947 и 1964 годов рождения.

Известно, что над территорией области силы ПВО сбили две вражеские ракеты.

Россияне массированно ударили ракетами: что известно