Шольц нашел еще одну причину, почему не дает танки Украине

Канцлер Германии, хоть и декларирует, что поддерживает наше государство в войне против России, однако отказывается передавать Украине современные танки. По словам Шольца, его страна не может передавать оружие "самостоятельно".

Еще в начале октября Зеленский пытался объяснить Шольцу, что вопрос поставки оружия, в частности танков Leopard, – это вопрос жизни украинских солдат. Однако канцлер Германии словно этого не понимает.

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Германия самостоятельно не будет передавать оружие

Очевидно, господин Шольц не читал конституцию своего государства, где четко сказано, что Германия является независимым государством. Ибо больше никак нельзя объяснить то, что он сказал в своем недавнем интервью.

Журналист издания Welt задал чиновнику раздражающий для него вопрос о передаче Украине танков. Интервьюер отметил, что в настоящее время Вооруженные Силы осуществляют контрнаступление советской техникой. Если в нее попасть – экипаж внутри просто-таки сгорит.

Украине необходимо современное оружие, чтобы уберечь жизнь солдатам. Однако Шольц, словно не слыша вопрос, решил выдвинуть претензии к другим странам.

Факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе – нельзя делать это самостоятельно,

– сказал Шольц.

В защиту чиновника стоит отметить, что Германия организует поставки техники из других стран. В частности, более 100 танков было привезено в наше государство из:

Чехии;

Словакии;

Словении;

Греции.

Однако это все равно вооружение российского или постсоветского производства, которое никогда не сравнится с танками Leopard.

Какая особенность танков Leopard Этот вид танков входит в пятерку самых лучших танков мира. Первые модели этого вида техники появились в 60-х годах прошлого столетия в Западной Германии. Считается, что современные высокоэффективные кумулятивные боеголовки HEAT, которые есть в танке, снижают значение бронирования, поэтому главное внимание сосредотачивается на ударной силе и маневренности машины.

Источник: Википедия

До 30 процентов граждан Германии против предоставления Украине оружия

Канцлер также отметил, что общался с гражданами и определил, что от 20 до 30 процентов людей с немецкими паспортами не согласны с политикой передачи оружия нашему государству.

Мои впечатления от дискуссий с гражданами: 20-30 процентов не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них есть избиратели почти по всем политическим направлениям, от ХДС/ХСС, ВДП, Зеленых, а также от СДПГ,

– сказал политик.

Стоит отметить, что Шольц не только мастер по скандальным заявлениям. Он также "талантливый" социолог, поскольку самостоятельно смог определить процент граждан Германии против санкций и поставки оружия.

Я говорю и объясняю причины наших решений (решений немецких властей – 24 канал). Очень многие считают правильным взвешенный курс власти. Поэтому мнение очень широкое. Мы не должны терять это (мнения разных людей – 24 канал) из виду, если мы хотим держаться вместе как общество,

– отметил политик.

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Как Германия помогает Украине

Кроме критики немецких властей, следует также отметить, как это государство нас поддерживает. В частности, Германия предоставляет Украине системы противовоздушной обороны. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подробно рассказала, какую помощь получат ВСУ.

Интересно, что первая леди Украины Елена Зеленская также присоединилась к переговорам с Германией по поставкам ПВО для нашего государства.

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