Сам инцидент произошел 9 июня. Его причиной считают чрезвычайно-сильные осадки, которые были накануне.

Другой регион Стихия на Буковине: молния попала в больницу, ливень прорвал крышу офиса

Больше об этом событии

Упала в воду часть пешеходной дроги. Несмотря на то, что там образовалась опасный провал, никто не пострадал.

Подробно об этой ситуации рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. По его словам, это произошло именно после ливня, который был после 16 часов.

За 30 минут выпала 3-недельная норма осадков в городе Днепр. Вследствие этого произошел подмыв набережной и ее отдельных элементов,

– добавил чиновник.

Опорная стенка в этом месте не пострадала. Смыло только отделку из гранитного бута, которую делали еще в 1960-1970 годах. Именно на этих плитах была закреплена железная ограда, поэтому она также обвалилась.

Сначала там натянули сигнальные ленты, а начать восстановление планировали уже утром 10 июня.

Михаил Лысенко объясняет, почему случился обвал: видео ютуб-канала "Днепр NEWS"

Обратите внимание! В Днепропетровской области не прекращаются сильные дожди, а 9 июня ударил еще и мощный град. В результате стихия также уничтожила и урожай в области.