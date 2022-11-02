Почему оккупанты атакуют именно по понедельникам: в ГУР сказали, чего украинцам ждать зимой

Оккупанты пытаются остановить жизнедеятельность Украины. Примечательно, что в последнее время россияне атакуют нашу территорию в начале недели.

К такому графику привязываться не стоит, он может быть изменен в любой момент. Но определенная логика в этом есть. Об этом 24 каналу сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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Атаки нуждаются в серьезной подготовке

Юсов подчеркнул, что каждая массированная атака нуждается в серьезной подготовке, ее не планируют и не организуют за один день.

Цинизм состоит в том, что в течение определенного времени после последнего удара враг выжидает и наблюдает за восстановительными работами, и затем пытаются снова уничтожать даже отремонтированные сети. Определенная сатанистская путинская логика в таких паузах есть,

– отметил представитель ГУР.

Кроме того, добавляет он, это прямой удар по экономической активности, потому что понедельник – это новая рабочая неделя, работают учреждения, предприятия и социальная инфраструктура.

"По сути это каждый раз попытка остановить страну в жизнедеятельности", – подчеркнул спикер ГУР.

Скорее всего, россияне будут продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры, поэтому ущерб может оказаться существенным. По словам Юсова, общество, партнеры, силы ПВО – все готовятся к этому.

"Зима будет сложной. Но Украина выстоит и победит", – подчеркнул он.

Чего россияне хотят добиться с помощью атак

По мнению Юсова, главная цель массовых атак со стороны россиян – деморализовать государство, власть и общество, принудить к капитуляции и договоренностям на условиях Путина.

Ничего из этого не выйдет, как не получилось на поле боя. Упустив возможность продвигаться на своих условиях на поле боя, теперь нас пытаются запугать террористическим способом,

– заметил представитель ГУР.

Очевидно, что весь цивилизованный мир негативно относится и к Путину и к российской агрессии. Спикер ГУР акцентирует, что массированные атаки энергосистемы Украины и гражданских объектов только активизируют помощь. Безусловно, мы все переживем и выстоим.

"Львиная доля ударов направлена именно против гражданской инфраструктуры, против объектов, не имеющих ничего общего ни с военным потенциалом, ни с силами обороны", – подытожил Андрей Юсов.

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